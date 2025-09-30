Kidman vs Urban! Taylor Swift Gets Sexual! Selena Gomez Gets Emotional! And More HOT TOPICS! Daily recap time! Watch above! Enjoy! SHARE! Related Posts Charlie Kirk’s Wife Under Fire! Bad Bunny - Good Or BAD For The NFL? Kelly Clarkson Is Back, BUT… Ryan Reynolds Speaks! Jimmy Kimmel Won! Drew Barrymore Is Done! And More HOT TOPICS! Jimmy Kimmel Keeps Going HARD Against Trump! Taylor Swift Is Doing It! Diddy And More HOT TOPICS! Cardi B’s Shocking Confession! Roseanne Barr vs Jimmy Kimmel! Mariah Shades Nick Cannon! And More HOT TOPICS! CLICK HERE TO COMMENT Sep 30, 2025 16:51pm PDT Share This Categories Daily Recap! Keith Urban Nicole Kidman PerezTV Selena Gomez Taylor Swift YouTube