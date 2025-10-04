What Taylor Swift Really Thinks About Donald Trump! Plus, She’s Accused Of STEALING! This Is Real Bad! Yes, Taylor Swift really did! Related Posts Mike Johnson Gay Scandal! Nicki Minaj Is So Vile! Jimmy Kimmel Tells All! Tyrese Wanted By Police! And More HOT TOPICS! Kidman vs Urban! Taylor Swift Gets Sexual! Selena Gomez Gets Emotional! And More HOT TOPICS! Charlie Kirk’s Wife Under Fire! Bad Bunny - Good Or BAD For The NFL? Kelly Clarkson Is Back, BUT… Ryan Reynolds Speaks! Jimmy Kimmel Won! Drew Barrymore Is Done! And More HOT TOPICS! CLICK HERE TO COMMENT Oct 03, 2025 17:25pm PDT Share This Categories Daily Recap! Donald Trump Music Minute PerezTV Taylor Swift YouTube