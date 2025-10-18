Adultery! Jennifer Lopez’s Ex-Husband Reveals She Was Not Faithful AND: Do U believe Jennifer Lopez‘s ex-husband? He claims… Related Posts Jennifer Lopez Feels Like Ben Affleck & All Her Other Exes Never 'Truly Loved' Her Jennifer Lopez & Ben Affleck Are In ‘A Really Good Place’ After Red Carpet Reunion Why Jennifer Lopez Canceling Tour Amid Divorce Was SO Important For Her Family! Ben Affleck & Jennifer Lopez 'Not Getting Back Together BUT...' CLICK HERE TO COMMENT Oct 17, 2025 21:59pm PDT Share This Categories Ben Affleck Howard Stern Jennifer Lopez PerezTV YouTube