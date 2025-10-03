Nicki Minaj And Cardi B End Their Fighting - In The Worst Way! Gross! Gross! Gross! Nicki Minaj and Cardi B… Related Posts Cardi B & Nicki Minaj's Online Feud Reaches Boiling Point -- Their Kids Get Dragged Into It With The Most Hideous Posts! Nicki Minaj & Cardi B Are Fighting Again! Check Out These BRUTAL Deleted Tweets! Cardi B Answers SUPER Kinky Questions! Here's Everything She Would & Wouldn't Do In Bed… Cardi B’s Shocking Confession! Roseanne Barr vs Jimmy Kimmel! Mariah Shades Nick Cannon! And More HOT TOPICS! CLICK HERE TO COMMENT Oct 03, 2025 09:59am PDT Share This Categories Cardi B Celebrity Feuds Music Minute Nicki Minaj PerezTV YouTube