Talking what’s hot in Las Vegas on @KTNV’s @VegasMorningBlend with @iamjessicarosado and @e2thebam. Today: Beyonce, @Palms, LeBron James, @Spiegelworld’s @DiscoShowVegas, @MrMotoPizza, @PopStroke, @TheNeonMuseumLasVegas, @KevinSucher’s @TheDocksiders at @1923LV inside @VenetianVegas’ @GrandCanalShoppes and MORE! This is our favorite Perez’s Picks yet!