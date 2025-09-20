Jimmy Kimmel Fighting back! Adele Shocker! Is Candace Owens Really? And More HOT TOPICS! Hot takes! Hot show! Watch above! Related Posts Meghan Markle’s Vogue Cover Demands That ‘Not Even Beyoncé’ Gets Revealed: REPORT Sydney Sweeney Spotted Singing Ultimate Sad Breakup Anthem At Karaoke After Jonathan Davino Split! Kanye West & Bianca Censori Lick Each Other At Grammys After-Party! Adele Is A Hater! She: CLICK HERE TO COMMENT Sep 19, 2025 18:37pm PDT Share This Categories Adele Jimmy Kimmel Music Minute PerezTV YouTube