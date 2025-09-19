Tucker Carlson Got This Very Right! | Perez Hilton A broken clock is right twice a day! Tucker Carlson… Related Posts Kamala Harris Reveals That Donald Trump Is Very Different In Private! And Joe Biden Left Her Shaken When: Candace Owens Is Lying - A Lot! Bhad Bhabie UNHINGED! Shocking New Kimmel Details! And More HOT TOPICS! What Did Jimmy Kimmel Actually Say About Charlie Kirk?? Donald Trump Threatens All TV Networks Who Criticize Him! CLICK HERE TO COMMENT Sep 18, 2025 19:44pm PDT Share This Categories Donald Trump Jimmy Kimmel Politik TV News