Momma Perez is always proud of us, but she is extra excited whenever Perez does Spanish-language television! She gets to brag to all her friends and family back in Miami. It makes her so happy! HUGE THANK YOU to Hoy Día for having us on your show to share the chisme!

Y un abrazote a Ninette Rios y toda la gente buena de Telemundo.

Les desamos un feliz año nuevo con mucho mucho amor y azúcar!!!