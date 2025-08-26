Lil Nas X Breaks His Silence! Rapper Speaks For The First Time Since Hospitalization And Arrest And Felony Charges! Lil Nas X has been ordered to go to rehab AND he… Related Posts Lil Nas X Speaks Out For The First Time Following Arrest And Felony Charges! Lil Nas X 'Very Remorseful' As He Faces Felony Charges -- His Dad Says… Lil Nas X Enters Plea -- And What The Judge Ruled Tells Us A LOT About What Happened To Him... Lil Nas X Now Facing YEARS In Prison! Just Charged With Assaulting And Injuring Police Officers! And: CLICK HERE TO COMMENT Aug 26, 2025 14:44pm PDT Share This Categories Lil Nas X PerezTV YouTube